Москва12 окт Вести.В Ленинградской области поисковый отряд работает на месте массового захоронения советских военнопленных, которые были узниками концлагеря, развернутого фашистами в городе Волосово. Руководитель отряда "Авангард" Лариса Фетисова в интервью ИС "Вести" рассказала, как было обнаружено захоронение.

О том, что на территории города Волосово и в соседней деревне Извара располагался концлагерь, было известно давно, однако конкретное место, где фашисты закапывали убитых и замученных красноармейцев, найти не могли несколько десятков лет.

Местный житель нам рассказал, что у него здесь был огород, на котором он работал вместе с отцом. Он видел, что когда отец проводил какие-то земляные работы, там высыпались кости рассказала Лариса Фетисова

Массовое захоронение располагается на территории усадьбы художника Рериха. Во время войны здесь находилась временная администрация фашистов. Красноармейцев морили голодом так, что у них не оставалось сил работать. Тела скидывали в ров, выкладывали квадратами в три слоя. На 15 метрах раскопа уже обнаружено 97 погибших.

Работы у поисковиков еще много, и растянется она не на один год. Почти все участники поискового отряда - местные жители, они работают по выходным на добровольной основе.

Во-первых, это очень интересно, во-вторых, мы отдаем долг своим павшим рассказал участник поискового отряда Сергей Вулла

Все найденные останки будут переданы в Следственный комитет. После того как будут оформлены документы, их перезахоронят на местном кладбище.