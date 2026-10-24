Москва24 окт Вести.В Тверской области обнаружили останки 19 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками на территории психиатрической больницы имени М. П. Литвинова в 1941 году. Все они были пациентами учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В селе Бурашево Калининского муниципального округа проводятся раскопки и тщательное обследование территории. На сегодняшний день подняты останки около 19 человек. Следователями назначены необходимые судебные экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В 1941 году район, где находится психиатрическая больница, оказался под немецкой оккупацией. Согласно выводам историков, которые подтверждаются документальными свидетельствами, нацистскими преступниками было замучено там более 1,5 тысяч пациентов. Людей расстреливали, наносили ранения, вкалывали смертельные дозы препаратов и подвергали другим пыткам. Если человек сразу не умирал, его могли похоронить заживо.