Москва22 нояВести.Жертвами литовских национальных батальонов во время нацистской оккупации территории ряда стран стали десятки тысяч человек. Об этом кандидат исторических наук, историк-архивист Дмитрий Хохлов рассказал в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".
Всего за время оккупации, при активном участии местных националистов были уничтожены более 215 тысяч литовских евреев или 96% от всего довоенного еврейского населения республики. Кроме того, жертвами гитлеровских палачей стали почти 230 тысяч советских военнопленных.
Свои акции литовские национальные батальоны проводили на территории Псковской, Новгородской областей, Ленинградской области, а также в Белоруссии, на Украине, а позже в Италии и Югославии. Жертвы их исчисляются десятками тысяч. При этом под категорию партизан они подверстывали любого человека, которого они просто подозревали в участии в партизанском движении. Они также отличились в уничтожении военнопленных Красной армиирассказал Хохлов
Недалеко от Вильнюса находится Панеряйский лес, где во время гитлеровской оккупации были уничтожены около 100 тысяч человек. Большую часть жертв составили местные евреи. Убитых сбрасывали в котлованы, вырытые под нефтехранилища. По разным данным, в день в Панеряйском лесу расстреливали до восьми сотен человек, включая женщин, стариков и детей.