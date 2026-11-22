Москва22 ноя Вести.Жертвами литовских национальных батальонов во время нацистской оккупации территории ряда стран стали десятки тысяч человек. Об этом кандидат исторических наук, историк-архивист Дмитрий Хохлов рассказал в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".

Всего за время оккупации, при активном участии местных националистов были уничтожены более 215 тысяч литовских евреев или 96% от всего довоенного еврейского населения республики. Кроме того, жертвами гитлеровских палачей стали почти 230 тысяч советских военнопленных.

Свои акции литовские национальные батальоны проводили на территории Псковской, Новгородской областей, Ленинградской области, а также в Белоруссии, на Украине, а позже в Италии и Югославии. Жертвы их исчисляются десятками тысяч. При этом под категорию партизан они подверстывали любого человека, которого они просто подозревали в участии в партизанском движении. Они также отличились в уничтожении военнопленных Красной армии рассказал Хохлов

Недалеко от Вильнюса находится Панеряйский лес, где во время гитлеровской оккупации были уничтожены около 100 тысяч человек. Большую часть жертв составили местные евреи. Убитых сбрасывали в котлованы, вырытые под нефтехранилища. По разным данным, в день в Панеряйском лесу расстреливали до восьми сотен человек, включая женщин, стариков и детей.