Москва29 сен Вести.29 сентября исполняется 85 лет с момента начала массовых расстрелов еврейского населения оккупированного гитлеровцами Киева в урочище Бабий Яр. В связи с этой датой МИД РФ заявил в своем Telegram-канале о намерении добиваться международного признания преступлений нацистов и их пособников против граждан Советского Союза актами геноцида советского народа.

Российская дипломатия будет добиваться международного признания преступлений нацистов и их пособников против граждан Советского Союза, в том числе массовых убийств в Бабьем Яру, актами геноцида советского народа подчеркнули в министерстве

Как напомнили в дипведомстве, 29 и 30 сентября 1941 года гитлеровцы и их пособники согнали киевских евреев к Бабьему Яру. Многие из них до последней минуты не догадывались о грозящей гибели, а те, кто понимал происходящее, обнимались, прощались и молились. За два дня там расстреляли более 33 тысяч человек — в основном женщин, детей и стариков.

В сообщении МИД отмечается, что массовые казни в урочище шли вплоть до того момента, когда Красная армия освободила Киев. Всего же в 1941-1943 годах здесь погибли свыше 120 тысяч человек разных национальностей: евреи, цыгане, поляки, советские военнопленные и узники лагерей, священнослужители, участники подполья и другие.

Непосредственную ответственность за эти убийства несла зондеркоманда 4а, входившая в айнзацгруппу C. При этом, как указали в министерстве, в расправах активно участвовали и украинские националисты, служившие во вспомогательной полиции.

В МИД назвали массовое уничтожение людей в Бабьем Яру одной из самых трагических страниц всей Второй мировой войны. Там отметили, что память об этих преступлениях является общим долгом и напоминанием о недопустимости любых проявлений неонацизма.

Согласно публиковавшимся ранее данным Генеральной прокуратуры России, жертвами геноцида советского народа в годы войны стали свыше 7 миллионов человек.