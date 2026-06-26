Москва26 июнВести.Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что намерен представить правительству проект резолюции об официальном признании геноцида армян. Об этом глава израильского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам Саара, после рассмотрения кабинетом министров документ будет вынесен на голосование в Кнессете. Министр подчеркнул, что признание геноцида армян является для Израиля "моральным и историческим долгом".
Геноцид армян – осуществленная в Османской Империи в годы Первой Мировой войны резня армянского населения. Первым международным откликом на эти события стало совместное заявление России, Франции Великобритании в мае 1915 года, в котором совершенное в отношении армянского народа насилие определяется как "преступление против человечности и цивилизации".
Позже эти события признаны геноцидом многими государствами и международными организациями. При этом современная Турция признает факт массовой гибели армян в тот период, однако отвергает использование термина "геноцид" и оспаривает оценки числа жертв, на которых настаивает армянская сторона.
Если инициатива будет одобрена правительством и парламентом, Израиль официально присоединится к числу стран, признавших геноцид армян.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы не допустить повторения варварства, подобного геноциду армянского народа.