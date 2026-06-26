Глава МИД Израиля Саар вынесет на рассмотрение резолюцию о геноциде армян Глава МИД Израиля Саар представит резолюцию о признании геноцида армян

Москва26 июн Вести.Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что намерен представить правительству проект резолюции об официальном признании геноцида армян. Об этом глава израильского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Саара, после рассмотрения кабинетом министров документ будет вынесен на голосование в Кнессете. Министр подчеркнул, что признание геноцида армян является для Израиля "моральным и историческим долгом".

Геноцид армян – осуществленная в Османской Империи в годы Первой Мировой войны резня армянского населения. Первым международным откликом на эти события стало совместное заявление России, Франции Великобритании в мае 1915 года, в котором совершенное в отношении армянского народа насилие определяется как "преступление против человечности и цивилизации".

Позже эти события признаны геноцидом многими государствами и международными организациями. При этом современная Турция признает факт массовой гибели армян в тот период, однако отвергает использование термина "геноцид" и оспаривает оценки числа жертв, на которых настаивает армянская сторона.

Если инициатива будет одобрена правительством и парламентом, Израиль официально присоединится к числу стран, признавших геноцид армян.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы не допустить повторения варварства, подобного геноциду армянского народа.