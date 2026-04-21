Москва21 апр Вести.Заявления премьера Израиля о якобы желании Ирана устроить "ядерный Холокост" еврейскому народу - проявление неуважения к жертвам не только Холокоста, но и Второй мировой войны, и геноцида советского народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нетаньяху утверждал, что Исламская Республика якобы планировала "еще один Холокост" с помощью "ядерных бомб и тысяч баллистических ракет".

В ответ дипломат напомнила израильскому премьеру, что за Холокост во время Второй мировой войны ответственны нацистская Германия, фашистская Италия, вишистская Франция, а также прибалтийские и украинские коллаборационисты, в то время как Иран объявил Германии войну в 1943 году.

Захарова обратила особое внимание, что Израиль "слова плохого не сказал" киевскому режиму, который после 2014 года сделал своими национальными героями "палачей еврейского народа", включая Симона Петлюру, Ярослава Стецько, других бандеровцев, а также членов дивизии СС "Галичина".

Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана - это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты написала Захарова в мессенджере Telegram

Ранее Захарова заявила, что России приходится отстаивать историческую правду в условиях, когда Запад пытается возродить идеи нацизма. Она подчеркнула, что у исторической памяти нет срока давности.