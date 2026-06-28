Москва28 июн Вести.Правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел еврейского государства.

Историческое решение​​​. Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян сказано в заявлении ведомства

Геноцид армян – осуществленная в Османской империи в годы Первой Мировой войны резня армянского населения. Первым международным откликом на эти события стало совместное заявление России, Франции Великобритании в мае 1915 года, в котором совершенное в отношении армянского народа насилие определяется как "преступление против человечности и цивилизации".

Позже эти события признаны геноцидом многими государствами и международными организациями. При этом современная Турция признает факт массовой гибели армян в тот период, однако отвергает использование термина "геноцид" и оспаривает оценки числа жертв, на которых настаивает армянская сторона.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы не допустить повторения варварства, подобного геноциду армянского народа.