Haaretz: Израиль не вынес на голосование парламента резолюцию о геноциде армян

Израиль отозвал голосование по резолюции о геноциде армян Haaretz: Израиль не вынес на голосование парламента резолюцию о геноциде армян

Москва20 июл Вести.Израильские власти отозвали из повестки дня парламента резолюцию о признании геноцида армян, предположительно под давлением Азербайджана. Об этом сообщает локальная газета Haaretz.

В статье поясняется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование в парламенте после того, как помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев установил контакт с канцелярией главы израильского правительства.

По информации газеты, впоследствии израильское правительство проинформировало Баку о снятии вопроса с рассмотрения законодательного органа.

Канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара опровергла информацию о вмешательстве премьера. Тем не менее, ведомство воздержалось от раскрытия причин, по которым резолюция была снята с голосования.

Ранее правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Но впоследствии Азербайджан призвал правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи, так как оно является якобы политически ангажированным.