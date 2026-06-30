Москва30 июнВести.Глава кабинета министров Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами объяснил причину отсутствия реакции армянских властей на принятие правительством Израиля резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века.
Мы не видим необходимости в реакции, поскольку считаем, что не вхождение в тему милитаризации вопроса о признании геноцида армян в Османской империи исходит из интересов Армении. То есть нет необходимости в реакциисказал Пашинян после заседания правления партии "Гражданский договор"
Ранее израильские власти одобрили резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщили в МИД Израиля 28 июня.