Пашинян: нет необходимости в реакции на принятие Израилем резолюции по геноциду

Пашинян не считает нужным реагировать на принятие Израилем резолюции по геноциду Пашинян: нет необходимости в реакции на принятие Израилем резолюции по геноциду

Москва30 июн Вести.Глава кабинета министров Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами объяснил причину отсутствия реакции армянских властей на принятие правительством Израиля резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

Мы не видим необходимости в реакции, поскольку считаем, что не вхождение в тему милитаризации вопроса о признании геноцида армян в Османской империи исходит из интересов Армении. То есть нет необходимости в реакции сказал Пашинян после заседания правления партии "Гражданский договор"

Ранее израильские власти одобрили резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщили в МИД Израиля 28 июня.