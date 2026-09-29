Москва29 сен Вести.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в комментарии ИС "Вести" выразил недоумение из-за того, что власти стран Запада не замечают нацистского характера киевского режима.

В столице Украины провели церемонию, посвященную трагедии в Бабьем Яру, в ходе которой глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил лозунг украинских националистов.

Позволительно спросить, например, того же Мерца или Макрона - кому вы руку-то пожимаете? Тому, кто возводит на пьедестал убийц? заявил Николай Азаров

На окраине Киева 29-30 сентября 1941 года в оврагах урочища Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч человек. В общей сложности в 1941-1943 годах нацисты здесь убили свыше 120 тысяч человек разных национальностей.