Матвиенко: Европа под знаменами Гитлера пришла "решить русский вопрос" Матвиенко призвала к созданию трибунала за героизацию нацистов Киевом

Москва22 июн Вести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации написала, что коллективная Европа, встав под знамена Гитлера, цинично пришла "решить русский вопрос" в июне 1941 года. А сейчас героизация Киевом причастных к нацистским преступлениям во время Второй мировой войны должна попасть под трибунал.

В целом, коллективная Европа в очередной раз попыталась использовать пассионарный режим, в данном случае гитлеровский, в своих интересах; консолидировалась в надежде окончательно решить "русский вопрос". Здесь не должно быть заблуждений - в июне 1941 года Европа, встав под знамена Гитлера, цинично пришла нас уничтожить подчеркнула Матвиенко

Матвиенко отметила, что в настоящее время поддержка неонацистского режима Киева Западом имеет как политическую, так и идеологическую составляющую.

По ее мнению, киевский режим постепенно трансформируется в тотальный "обыкновенный фашизм", что само по себе является чудовищным и преступным явлением.

Матвиенко указала на необходимость содействия международного сообщества в осуждении публичной героизации нацистов и возвышения отдельных палачей, что, по ее словам, оскорбляет память о жертвах и серьезно угрожает мирному будущему человечества.

Официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и, по большому счету, заслуживает отдельного трибунала отметила она

Председатель Совфеда также подчеркнула, что героизация нацистов не только легитимизируют злодеяния, но и подрывают гуманистические основы современного общества, способствуя формированию очагов ненависти и создавая условия для новой фашистской агрессии.

Считаю, что все здоровое мировое сообщество обязано ... остановить разрастающийся киевский и европейский фашизм констатировала Матвиенко

Ранее Матвиенко заявила, что конфликт с киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации.