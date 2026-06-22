Москва22 июнВести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации написала, что коллективная Европа, встав под знамена Гитлера, цинично пришла "решить русский вопрос" в июне 1941 года. А сейчас героизация Киевом причастных к нацистским преступлениям во время Второй мировой войны должна попасть под трибунал.
В целом, коллективная Европа в очередной раз попыталась использовать пассионарный режим, в данном случае гитлеровский, в своих интересах; консолидировалась в надежде окончательно решить "русский вопрос". Здесь не должно быть заблуждений - в июне 1941 года Европа, встав под знамена Гитлера, цинично пришла нас уничтожитьподчеркнула Матвиенко
Матвиенко отметила, что в настоящее время поддержка неонацистского режима Киева Западом имеет как политическую, так и идеологическую составляющую.
По ее мнению, киевский режим постепенно трансформируется в тотальный "обыкновенный фашизм", что само по себе является чудовищным и преступным явлением.
Матвиенко указала на необходимость содействия международного сообщества в осуждении публичной героизации нацистов и возвышения отдельных палачей, что, по ее словам, оскорбляет память о жертвах и серьезно угрожает мирному будущему человечества.
Официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и, по большому счету, заслуживает отдельного трибуналаотметила она
Председатель Совфеда также подчеркнула, что героизация нацистов не только легитимизируют злодеяния, но и подрывают гуманистические основы современного общества, способствуя формированию очагов ненависти и создавая условия для новой фашистской агрессии.
Считаю, что все здоровое мировое сообщество обязано ... остановить разрастающийся киевский и европейский фашизмконстатировала Матвиенко
Ранее Матвиенко заявила, что конфликт с киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации.