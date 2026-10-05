Суд признал пособниками нацистов 13 выходцев из Прибалтики и 5 организаций 13 выходцев из Прибалтики и 5 организаций признаны пособниками нацистов

Москва5 окт Вести.Решением Тверского суда Москвы 13 выходцев из Прибалтики и 5 организаций прибалтийских республик признаны пособниками нацистской Германии в совершении военных преступлений, передает ТАСС.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании 13 лиц и 5 организаций пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа говорится в решении суда

К делу в качестве третьих лиц были привлечены МИД РФ и Российское военно-историческое общество.

Речь идет о латвийских, литовских и эстонских националистах: Мере Айне-Эрвине, Герретсе Р., Енноке Ю., Арайсе В. Б., Цукурсе Г. Я., Целминьше Г. А., Бангерском Р. К., Вейсе В., Амбразявичюсе Ю., Климайтисе А., Импулявичюсе А., Лукши Ю., Квиклисе Б., а также организациях: "Омакайтсе" (эстонская военизированная организация "Самооборона"), "Айзсарги" (военизированное формирование в Латвии "Защитники"), "Перконкрустс" (латышская организация с нацистской идеологией "Громовой крест"), "Литовский фронт активистов", "Союз литовских националистов".

Отмечается, что все лица, признанные пособниками нацистов, в годы Великой Отечественной войны являлись членами военизированных формирований нацистской Германии, созданных для борьбы с партизанами и карательных операций против мирных граждан. Все они причастны к массовым убийствам советских военнопленных, советских служащих вместе с семьями, людей, заподозренных в сочувствии Красной армии. Всего за военные и послевоенные годы прибалтийскими коллаборационистами уничтожено свыше 1,5 млн человек.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны.