Москва11 авг Вести.Суд в Ростове-на-Дону счел доказанной вину Гельмута Оберландера в геноциде в отношении жителей СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону 11 августа завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении нацистского преступника Оберландера, скончавшегося в Канаде в 2021 году. Установлено, что он причастен к массовым убийствам мирного населения и военнопленных в годы войны. Обвинительное заключение было утверждено в Генпрокуратуре РФ.

Установлено, что уроженец Украинской ССР, проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, в период с августа по ноябрь 1942 года принимал непосредственное участие в массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территории Краснодарского края и Ростовской области. Жертвами зверств стали не менее 3 290 советских граждан говорится в сообщении

Гособвинитель представил неопровержимые доказательства причастности Оберландера к геноциду – преступлению, в отношении которого, согласно Конвенции ООН, не применяются сроки давности.

Как отметили в Генпрокуратуре, по итогам рассмотрения уголовного дела в суде констатировали факт совершения Оберландером геноцида в отношении советского народа. Таким образом обеспечена правовая оценка преступлений нацистского режима и сохранение исторической правды.