В Гааге под стражей умер подозреваемый в геноциде в Руанде В Гааге скончался 93-летний Фелисьен Кабуга, подозреваемый в геноциде в Руанде

Москва17 мая Вести.В Гааге скончался Фелисьен Кабуга, подозреваемый в геноциде в Руанде в 1994 году, сообщила в субботу коллегия судей ООН. Ему было 93 года. Он умер в больнице, находясь под стражей.

Бывший бизнесмен и владелец радиостанции был одним из последних беглецов, разыскиваемых в связи с геноцидом в Руанде, в результате которого погибло 800 000 человек за сто дней, сообщает Reuters.

Кабуга был арестован во Франции в 2020 году после двух десятилетий в бегах и экстрадирован в Гаагу. Судебный процесс начался в 2022 году. Кабуге были предъявлены обвинения в геноциде, подстрекательстве к геноциду через свою радио- и телекомпанию, заговоре с целью совершения геноцида, а также в преследовании, истреблении и убийстве. Он не признал себя виновным. В случае осуждения ему грозило бы максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В 2023 году судьи признали его недееспособным для участия в судебном процессе из-за деменции. После того этого он оставался под стражей до разрешения вопроса о его временном освобождении в пользу государства, готового принять его на своей территории.

Ни одна страна принимать его не захотела. Заявление о том, что он не способен предстать перед судом, возмутило многих переживших геноцид в Руанде, которые посчитали, что за его преступления предусмотрено максимальное наказание, отмечает агентство Associated Press.