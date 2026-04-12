Москва12 апрВести.По меньшей мере 30 человек погибли на севере Гаити в результате давки у старинной цитадели Лаферьер, построенной в начале XIX века. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Как отмечается, крепость была переполнена посетителями, которые решили поучаствовать в ежегодном праздновании Дня всемирного наследия ЮНЕСКО.
Давка произошла в цитадели Лаферьер, построенной вскоре после обретения Гаити независимости от Францииговорится в материале
Уточняется, что количество погибших может возрасти.
Ранее гаитянская банда Viv Ansanm обвинила в колдовстве почти 200 последователей вуду и расправились с ними с помощью мачете.