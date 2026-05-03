Во Франции ранены 33 человека в ходе рейв-вечеринки на военном полигоне МВД Франции: 33 человека пострадали на рейв-вечеринке на военном полигоне

Москва3 мая Вести.Глава МВД Франции Лоран Нуньес по итогам визита на военный полигон недалеко от коммуны Бурж (в центральной части республики) заявил о 33 пострадавших, из которых пятеро в тяжелом состоянии.

28 человек пострадали легко, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков приводит слова министра радиостанция France Info

Нуньес раскритиковал организаторов за устройство мероприятия на территории военного полигона, допустив изъятие звукового оборудования у организаторов мероприятия.

Все, кто покидает это незаконное собрание, будут оштрафованы по двум основаниям: за проникновение на военную территорию, куда вход запрещен, и за нарушение постановления о запрете музыкального собрания сказал он

Министр отметил, что на данный момент выписано примерно 600 штрафов. Семеро человек задержаны за неповиновение полиции и нападение на сотрудников правопорядка. Помимо этого, на полигоне обнаружены два неразорвавшихся снаряда.

Нелегальная вечеринка началась 1 мая и первоначально организаторы ожидали участия до 30 тыс. человек. Однако уже к вечеру следующего дня количество участников достигло 40 тыс. Местные власти не согласовали мероприятие, посчитав его слишком рискованным: на данном полигоне все еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.