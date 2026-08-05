В МИД РФ напомнили о расправах латышского батальона, в котором служил Эзергайлис Захарова напомнила о расправах латышского батальона, в котором служил Эзергайлис

Москва5 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о преступлениях латышского полицейского батальона 319F, в котором служил пособник нацистов Лаймонис Эзергайлис.

4 августа в Латвии на кладбище Лестене с почестями похоронили 102-летнего бывшего участника латышского легиона СС (войска СС признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала) Лаймониса Эзергайлиса. В Израильском антифашистском движении назвали это неприемлемым.

По словам Захаровой, которая дала комментарий радиостанции Sputnik, в латвийских некрологах сообщалось, что осенью 1943 года Эзергайлис начал служить в батальоне 319F, который занимался охраной стратегической железнодорожной линии на участке Идрица-Себеж.

Именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа сказала официальный представитель МИД РФ

В своем комментарии Захарова сослалась на статью Виктора Гущина "Латвии правда не нужна". Она заявила, что также батальон привлекался к насильственному вывозу женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других заставляли работать на хуторах.

Официальный представитель российского МИД добавила, что в 1944 году Эзергайлис окончил инструкторские курсы и участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии. Дипломат сказала, что он "бил по своим".