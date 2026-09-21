Москва21 сен Вести.Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении указаны названия пяти организаций Латвии, Литвы и Эстонии. Среди них Генпрокуратура назвала "Омакайтсе", "Айзсарги", "Перконкрустс", "Литовский фронт активистов" и "Союз литовских националистов".

Кроме того, ГП перечислила 13 националистов – Мере Айна-Эрвина, Герретса Р., Еннока Ю., Арайса В. Б., Цукурса Г. Я., Целминьша Г. А., Бангерского Р. К., Вейса В., Амбразявичюса Ю., Климайтиса А., Импулявичюса А., Лукши Ю., Квиклиса Б.

Согласно представленным материалам, после нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцами привлекались прибалтийские националисты из числа местных жителей. Ими проводились карательные операции в отношении мирного населения и советских военнопленных подчеркивается в сообщении

Ведомство просит суд установить имеющий юридическое значение факт пособничества перечисленных лиц и организаций нацистской Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

В августе в Латвии похоронили Ламониса Эзергацлиса, который входил в состав латышского легиона СС и был одним из последних его представителей. Его проводили с воинскими почестями.