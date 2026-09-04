РФ привлечет внимание мира к разрушению военных монументов в Прибалтике

Россия продолжит привлекать внимание к уничтожению памятников истории Европой РФ привлечет внимание мира к разрушению военных монументов в Прибалтике

Москва4 сен Вести.Россия не прекратит привлекать внимание мировой общественности к случаям разрушения военных исторических памятников странами Европы и невыполнению обязательств по их охране.

Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы продолжим по каждому случаю уничтожения монументов и нарушения прибалтами, поляками и прочими государственными вандалами обязательств в сфере охраны памятников привлекать внимание международной общественности, в том числе на многосторонних площадках написала дипломат

Такой комментарий Захаровой последовал на фоне информации о том, что 27 августа в Саласпилсе под Ригой был разрушен памятник советским воинам. На месте монумента были захоронены тела 200 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении города.

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