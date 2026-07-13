Захарова о краже танка с братской могилы: варварство - европейская ценность Захарова о краже танка: варварство - европейская ценность

Москва13 июл Вести.Варварство является европейской ценностью, поскольку зародилось на территории Западной Европы и теперь распространяется Евросоюзом. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала кражу танка с братской могилы в Харькове, объяснив происхождение подобного вандализма.

Варварство - это тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно отметила представитель МИД

Ранее о том, что неизвестные похитили памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области, сообщил начальник сельской военной администрации Геннадий Загоруйко. Танк стоял на братской могиле экипажа, погибшего во время освобождения села.