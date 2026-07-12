Неизвестные похитили памятник Т-70 на братской могиле на Украине Неизвестные украли памятник Т-70 с братской могилы ветеранов ВОВ на Украине

Москва12 июл Вести.Неизвестные похитили памятник танку Т-70, установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.

По данным телеканала, в селе неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны - танк Т-70. Он находился на братской могиле экипажа, который погиб во время освобождения села.

Загоруйко рассказал, что украденный танк был подбит при освобождении Оскола. По его словам, кража произошла в ночь на 11 июля, во время действия комендантского часа.

Местная жительница сообщила изданию, что при вывозе памятника были повреждены и уничтожены как минимум 12 надгробий. Она также рассказала, что жители села обратились к местным властям после того, как заметили исчезновение памятника.

После этого на место происшествия прибыли представитель сельского совета и двое полицейских. Правоохранители составили протокол.

Как уточняет телеканал, по факту произошедшего открыто уголовное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается надругательства над могилой, другим местом захоронения или телом умершего. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.