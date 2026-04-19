Москва19 апр Вести.На Украине произошло частичное обрушение стены средневековой Хотинской крепости, сообщили местные СМИ, опубликовав соответствующую видеозапись.

Местные власти заявили о намерении найти средства для восстановления памятника.

Крепость, расположенная в Черновицкой области, является одной из главных достопримечательностей региона.

История крепости уходит корнями в V век нашей эры, когда на ее месте было построено первое оборонительное укрепление славянского племени тиверцев. Это было деревянное городище, которое из-за стратегического положения не раз подвергалось атакам врагов.

После уничтожения в ходе монголо-татарского нашествия 1240-1242 годов владелец этих земель — князь Даниил Галицкий — принял решение возвести на этом месте каменный замок, который должен был стать защитой южных границ Галицко-Волынского княжества.

В 1928 году крепость была объявлена историко-культурным заповедником. Во второй половине ХХ века сооружение неоднократно использовалось в качестве декорации для съемок советских фильмов, включая кинокартину "Д'Артаньян и три мушкетера".

В дальнейшем крепость стала местом проведения фестивалей исторических реконструкторов "Битва Наций" и "Средневековый Хотин".

Ранее украинские националисты добились демонтажа памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве, а до этого в Ивано-Франковской области Украины также снесли памятник русскому ученому Дмитрию Менделееву, назвав его "непотребством".