В МИД РФ считают недостаточной реакцию Нидерландов на осквернение могил военных Захарова назвала реакцию Амстердама на осквернение могил военных недостаточной

Москва15 июл Вести.Реакция властей Нидерландов с одним лишь осуждением осквернения могил советских солдат недостаточна. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Как уточнялось, были повреждены около 150 надгробий. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту произошедшего.

Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они [власти Нидерландов] это все порицают сказала Захарова

Ранее дипломат заявила, что именно власти стран Запада "вскормили" нацизм на Украине и годами разрушали уважение к исторической памяти. По словам Захаровой, осквернение кладбища является прямым следствием ведения такой политики.