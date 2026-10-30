Умерший пособник нацистов Буглай признан виновным в геноциде в Белоруссии ВС Белоруссии признал умершего пособника нацистов Буглая виновным в геноциде

Москва30 окт Вести.Верховный суд (ВС) Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа уже умершего пособника нацистов Александра Буглая. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Известно, что до мая 1944 года Буглай возглавлял так называемый боевой добровольческий батальон имени себя. Установлено свыше 33 эпизодов преступной деятельности пособника нацистов. Среди них – умышленное лишение жизни не менее 174 человек, включая как минимум 27 детей и заведомо престарелых. Также ему вменяют уничтожение деревень на территории Гомельской, Могилевской, Минской областей.

30 октября 2026 года приговором Верховного Суда Буглай признан виновным в геноциде - действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы говорится в публикации

Уточняется, что поскольку обвиняемого уже нет в живых, приговор был оглашен без назначения наказания. Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в течение десяти суток со дня его принятия.