Экс-солиста "Ляписа Трубецкого" Михалка заочно осудили в Белоруссии на 4 года Суд в Белоруссии заочно приговорил Сергея Михалка к 4 годам лишения свободы

Москва4 авг Вести.Суд в Белоруссии заочно приговорил бывшего солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

По данным ведомства, Михалок признан виновным по статьям о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента. В мае Следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального (заочного) производства в отношении музыканта и предъявлении ему соответствующих обвинений.

В Генпрокуратуре отметили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.