СК Белоруссии начал специальное производство против музыканта Сергея Михалка СК Белоруссии объявил о специальном производстве против Сергея Михалка

Москва18 мая Вести.Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил о начале специального производства против одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спецпроизводство подразумевает производство по уголовному делу против обвиняемого, находящегося за пределами Белоруссии и уклоняющегося от явки в правоохранительные органы.

Михалок Сергей Владимирович, 19.01.1972 года рождения. Дата начала специального производства - 18.05.2026 говорится в сообщении ведомства

Сергея Михалка обвиняют в публичном оскорблении президента Республики Беларусь (часть 1 статьи 130 УК РБ), а также умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (часть 1 статьи 368 УК РБ).

В 2021 году Сергей Михалок стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство" после избиения зрителя, которого он сам же пригласил на сцену во время концерта в украинской Полтаве.