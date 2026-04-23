СБУ обвинила Слуцкого в создании партийных ячеек в Херсонской области СБУ заочно предъявила обвинение лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому

Москва23 апр Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в адрес председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом заявило управление СБУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области в одной из своих соцсетей.

В СБУ объяснили решение созданием партийных структур ЛДПР на территории Херсонской области, а также публичной поддержкой Слуцким позиции России.

Осенью 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. По итогам голосования большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Так, в марте ведомство заочно выдвинуло обвинения по новым статьям народному артисту РФ Николаю Баскову.