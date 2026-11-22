Москва22 ноя Вести.Эстонские разведчики легко шли на сотрудничество со спецслужбами США и Великобритании и передавали им сведения о подразделениях Красной армии. Об этом кандидат исторических наук, историк-архивист Дмитрий Хохлов рассказал в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".

Именно этим объясняется тот факт, что после Второй мировой войны многие прибалтийские коллаборационисты получили убежище на Западе, отметил историк.

В фондах Центрального архива ФСБ России сохранился интересный документ, где указано, что 21 апреля 1945 года разведгруппа эстонцев, которая направлялась в тыл советской армии, получила следующий инструктаж. Несмотря на то, что Германия неизбежно потерпит поражение, нужно усилить сбор сведений о подразделениях Красной армии, поскольку они будут переданы британским спецслужбам. Соответственно, можно сделать вывод о том, что они легко шли на сотрудничество со спецслужбами Америки и Британии, поскольку понимали, что органы безопасности обладают достаточным объемом информации об их преступлениях и они подлежат розыску и суду на территории Советского Союза. Соответственно, они хотели гарантий своей безбедной жизни после выполнения тех поручений, которые дает им британская либо американская разведка рассказал Хохлов

Всего на стороне нацистов воевало около 70 тысяч эстонцев, или каждый третий мужчина призывного возраста, проживавший тогда в республике. Часть эстонских эсэсовцев успела сдаться в плен англо-американским войскам, что впоследствии позволило им перебраться в США и Канаду.