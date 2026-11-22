Политическая карьера Каллас пошла в гору после уничтожения советских памятников Каллас добилась серьезного успеха в политике после сноса советских памятников

Москва22 ноя Вести.Политическая карьера главы европейской дипломатии Каи Каллас пошла в гору, когда, будучи премьер-министром Эстонии, она инициировала операцию по уничтожению советских воинских мемориалов и памятников на территории страны. Подробности приведены в фильме Алексея Денисова "Прибалтийский тупик", сообщает ИС "Вести".

Очередная вспышка борьбы с памятниками воинам Красной армии случилась в Эстонии в 2022 году. Только за один день, 16 августа, в Нарве были снесены шесть советских воинских мемориалов и памятников. Среди них был памятник погибшим в Освободительной войне с танком Т-34.

Операцию по его сносу инициировала бывшая советская пионерка Кая Каллас, чей отец был членом КПСС и возглавлял республиканское отделение Сбербанка СССР.

В фильме представлены архивные кадры выпуска программы "Время" 1988 года, в котором Сийм Каллас отмечает поддержку эстонцев новым советским проектам.

Дело ведь в том, что вся эта разработка новых проектов, новых идей идет при участии широкой общественности. Народ широко информируется обо всем, что делается, народ высказывает свое мнение, и народ выражает свою поддержку сказал он

Вскоре после сноса памятника советским танком карьера Каи Каллас пошла в гору. В 2024 году ее назначили Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.