Посольство РФ рассказало о планах Эстонии снести 20–30 советских монументов Посольство России: Эстония намерена демонтировать еще 20–30 советских памятников

Москва16 ноя Вести.Эстония намерена демонтировать еще 20–30 советских монументов после того, как власти страны получат на это согласие собственников, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в прибалтийской республике.

В перечень военных памятников Эстонии входят монументы, связанные с событиями Второй мировой войны, надгробия на братских могилах, а также мемориальные доски.

Рабочая группа государственной канцелярии республики включила в каталог 322 советских памятника; из которых 244 объекта признали подлежащими сносу либо замене. Еще 74 памятника в официальный Таллин отнес к категории "нейтральных".

Согласно данным российского посольства, как минимум 140 памятников из этого списка уже уничтожены.

По информации профильных ведомств, "удалению" подлежат еще порядка 20-30 монументов, которые планируется демонтировать после получения согласия их владельцев сообщил временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов

Дипломат добавил, что эстонская сторона не ставит российское диппредставительство в известность о своих действиях.

Во многом это объясняется принципиальной неприемлемостью практикуемого эстонскими властями подхода к памятникам боевой славы заявил Абилов

Реагируя на ликвидацию в Эстонии, Латвии и Литве советского монументального наследия, МИД России неоднократно подчеркивал, что уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, в том числе, за пределами РФ, влечет уголовную ответственность согласно российскому законодательству.