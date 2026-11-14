В Эстонии демонтировали не менее 140 советских военных памятников Власти Эстонии снесли не менее 140 объектов военно-мемориального наследия

Москва14 ноя Вести.Власти Эстонии снесли на территории республики как минимум 140 объектов военно-мемориального наследия, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов.

В список советских военных памятников, составленный в 1990-х годах, входят монументы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, мемориалы на братских могилах и памятные доски. Рабочая группа при государственной канцелярии Эстонии внесла в каталог 322 советских памятника. Из них 244 признали подлежащими сносу или замене, еще 74 отнесли к нейтральным.

На территории Эстонии снесено по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия сказал представитель дипмиссии

Он уточнил, что вместо демонтированных памятников преимущественно устанавливают таблички с нейтральной формулировкой "Жертвам Второй мировой войны".

По словам Абилова, такая практика принижает подвиг советских воинов-освободителей и фактически приравнивает память о них к памяти о немецких оккупантах.

Эстония, Литва и Латвия стали одними из первых бывших советских республик, практически полностью отказавшихся от советского монументального наследия. После начала российской военной операции на Украине случаи демонтажа и вандализма в отношении сохранившихся в этих странах советских памятников участились.

В МИД России неоднократно заявляли, что уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, в том числе за рубежом, является уголовно наказуемым деянием в РФ.

Ранее сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов оценил идею Эстонии переименовать улицы, названные в честь писателя СССР.