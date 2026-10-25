Москва25 окт Вести.Власти Анталепте, города на востоке Литвы, намерены перенести могилы советских солдат, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны, с публичного пространства на кладбище. Соответствующее заявление распространило Зарасайское районное самоуправление.

Сейчас воины погребены вблизи Костела Обретения Святого Креста, католического храма в центре города. Власти уже объявили тендер на проведение работ по перезахоронению и выделили 110 тысяч евро. Причиной такого решения называется выполнение требований закона, запрещающего пропаганду авторитарных режимов и их идеологий в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что захоронение советских воинов в городе Вевис в Литве также перенесли на кладбище. Речь идет об останках 111 военнослужащих.