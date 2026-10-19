Вандалы разгромили мемориальное кладбище воинов Красной Армии в Варшаве В Варшаве вандалы разрушили памятные доски на кладбище советских воинов

Москва19 окт Вести.Вандалы разгромили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве. Об этом сообщило посольство России в Польше в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве напомнили, что на этом кладбище в 696 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены останки воинов Красной Армии, которые погибли в ходе боев за освобождение Польши от нацистской оккупации в период с августа 1944 года по январь 1945 года.

На двух братских могилах были разбиты памятные доски с именами погибших воинов Красной Армии говорится в заявлении

Посольство выразило польским властям решительный протест в связи с произошедшим. Кроме того, российские дипломаты потребовали от Варшавы устранить последствия действий вандалов, а также найти и наказать виновных.