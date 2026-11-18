Генконсульство РФ потребовало расследовать разрушение мемориала в Казахстане Генконсульство РФ: неизвестные разрушили стелу бойцам Красной армии в Таразе

Москва18 ноя Вести.Неизвестные практически полностью разрушили памятник 72 бойцам Красной армии в казахстанском городе Тараз. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Алма-Ате, назвав произошедшее актом вандализма.

Монумент установлен на месте захоронения советских военнослужащих, умерших госпиталях Тараза, который в годы Великой Отечественной войны назывался Джамбул. Стела была открыта 15 октября после масштабного ремонта.

Монумент, установленный на месте госпитального захоронения 72 неизвестных бойцов Красной армии, умерших от ран в эвакуационных госпиталях г. Джамбула, был практически полностью разрушен неизвестными преступниками говорится в сообщении

Генконсульство обратилось к властям Казахстана с призывом провести тщательное расследование, установить и наказать виновных. Дипломатическое представительство также направило ноту в представительство МИД Казахстана в Алма-Ате.

Ранее РФ осудила очередной акт вандализма на мемориале "Советское поле славы" в Нидерландах.