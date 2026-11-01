Посол РФ Тарабрин осудил вандализм на советском мемориале в Нидерландах

Россия осудила новый акт вандализма на мемориале в Нидерландах Посол РФ Тарабрин осудил вандализм на советском мемориале в Нидерландах

Москва1 ноя Вести.Российская сторона решительно осудила очередной акт вандализма на советском мемориале "Советское поле славы" в Нидерландах и держит ситуацию на контроле. Об этом заявил посол России в стране Владимир Тарабрин РИА Новости.

Ранее фонд "Советское поле славы" сообщал, что мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене второй раз подвергся вандализму.

Решительно осуждаем очередной акт вандализма, совершенный на мемориале "Советское поле славы" сказал дипломат

Тарабрин отметил, что посольство России в Нидерландах находится в постоянном контакте с руководством фонда, отвечающего за это воинское захоронение, и уделяет ситуации особое внимание.

По словам посла, Москва намерена добиваться от властей Нидерландов оперативного и всестороннего расследования произошедшего, привлечения виновных к ответственности, а также принятия эффективных мер, которые позволят предотвратить подобные преступления в будущем.

В июле мемориальный комплекс "Советское поле славы" уже подвергался вандализму: тогда около 150 надгробий были испачканы красной краской.