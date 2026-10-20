Захарова: посольством России была направлена нота в МИД Нидерландов

Россия направила ноту в МИД Нидерландов после высказываний министра обороны Захарова: посольством России была направлена нота в МИД Нидерландов

Москва20 окт Вести.Российское посольство направило ноту в МИД Нидерландов в связи с заявлениями министра обороны королевства Дилана Ешильгез-Зегериуса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее руководитель оборонного ведомства заявила, что Гаага теперь рассматривает Москву в качестве врага.

Официальный ответ на нее пока не поступил. При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнение приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России

Она отметила, что власти Нидерландов "навязчиво тиражируют свое искаженное представление о нашей стране". По ее мнению, они не понимают, к каким последствиям может привести их русофобия.

Захарова подчеркнула, что России неоднократно заявляла об отсутствии враждебных намерений по отношению к Европе и НАТО.

Кроме того, дипломат прокомментировала отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасток, назвав это "шовинистическим мошенническим приемом".