Москва20 октВести.Российское посольство направило ноту в МИД Нидерландов в связи с заявлениями министра обороны королевства Дилана Ешильгез-Зегериуса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее руководитель оборонного ведомства заявила, что Гаага теперь рассматривает Москву в качестве врага.
Официальный ответ на нее пока не поступил. При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнениеприводит слова Захаровой пресс-служба МИД России
Она отметила, что власти Нидерландов "навязчиво тиражируют свое искаженное представление о нашей стране". По ее мнению, они не понимают, к каким последствиям может привести их русофобия.
Захарова подчеркнула, что России неоднократно заявляла об отсутствии враждебных намерений по отношению к Европе и НАТО.
Кроме того, дипломат прокомментировала отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасток, назвав это "шовинистическим мошенническим приемом".