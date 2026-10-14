В Нидерландах раскритиковали министра обороны за слова о России Депутат парламента Нидерландов обвинила главу минобороны в легкомыслии из-за РФ

Москва14 окт Вести.Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Сара Доббе раскритиковала министра обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус за слова о том, что Россия является врагом нидерландцев.

Доббе отметила, что слова министра говорят о ее легкомысленном отношении к вопросу безопасности страны.

Когда ты называешь страну "нашим врагом" - это не семантическая дискуссия​​​. Это очень легкомысленное отношение к нашей безопасности написала парламентарий в своем аккаунте в соцсети X

Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира, который должен пройти в Роттердаме.