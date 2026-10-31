В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воинов Второй мировой войны Вандалы изуродовали могилы советских воинов под нидерландским Лесденом

Москва31 окт Вести.Советское военное кладбище в нидерландском городе Лесденом второй раз за год подверглось акту вандализма, передает RTV Utrecht .

В материале отмечается, что неизвестные нанесли красную и черную краску, а также и политические лозунги на обелиски и памятную стену.

Личности вандалов пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты-криминалисты.

Трагично и печально. Мы консультируемся с соответствующими органами и надеемся, что будет найдено решение, которое предотвратит повторение подобного. сказал директор Фонда советских военных кладбищ Ремко Рейдинг

Первый подобный инцидент произошел в июле, когда были осквернены около 150 надгробий мемориального комплекса.

Как заявила тогда официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, реакция властей Нидерландов с одним лишь осуждением осквернения могил советских солдат была недостаточной.