Поляки осквернили кладбище советских воинов в городе Бытом В Польше снесли обелиск на месте захоронения бойцов Красной армии

Москва11 сен Вести.Польские власти уничтожили обелиск на кладбище в городе Бытом, где захоронены тысячи советских воинов. Об этом на своем сайте сообщает посольство РФ в Варшаве.

Дипломаты уточнили, что обелиск снесли 4 сентября. Россию при этом решили не оповещать.

Властями Польши был организован снос 6-метрового бетонного четырехгранного обелиска в виде часовни, установленного на участке советских воинов и военнопленных на коммунальном кладбище в г. Бытом (Силезское воеводство). На данном кладбище похоронено более шести тысяч солдат и офицеров Красной армии говорится в сообщении посольства

В диппредставительстве добавили, что действия руководства Польши грубо нарушают соглашение между Москвой и Варшавой о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, которое было подписано в 1994 году.

Российские дипломаты особо отметили, что "война с памятниками", развязанная в Польше, наглядно демонстрирует политику местных властей по фальсификации истории и уничтожению памяти о подвиге советских солдат и офицеров.