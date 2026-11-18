Москва18 нояВести.Памятник русским воинам в польском Гданьске осквернили символикой и лозунгами украинских нацистов. Об этом сообщило посольство России в Варшаве в своем Telegram-канале.
Как напомнили дипломаты, памятник был установлен в сентябре 1898 года на средства российского императора Николая II и при содействии консульства Российской империи в Гданьске, который тогда назывался Данцигом.
На монумент были нанесены отвратительные надписи, содержащие символику и лозунги, связанные с идеологией украинских нацистовговорится в публикации
Посольство России в связи с инцидентом обратилось к польским властям и призвало устранить последствия вандализма, наказать виновных, а также приложить усилия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем.
В сентябре сообщалось, что власти Польши уничтожили обелиск на кладбище в городе Бытом, где захоронены тысячи советских воинов.