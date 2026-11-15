Памятник героям Варшавского гетто в Польше осквернили надписью в честь УПА В Польше надписью в честь УПА осквернили памятник героям Варшавского гетто

Москва15 ноя Вести.Памятник героям Варшавского гетто в Польше осквернили надписью в честь боевиков "Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), заявил представитель полиции Варшавы Бартоломей Снядала, сообщает РИА Новости.

Сегодня полиция получила два сообщения об осквернении памятников на Варшавском Муранове​​​. Речь идет о памятнике солдатам Первой армии Войска польского и памятнике героям Варшавского гетто у Музея истории польских евреев "Полин" приводит РИА Новости слова Снядалы

На обеих памятниках красной краской нанесена надпись, героизирующая боевиков УПА. По мнению полиции, это сделал один человек.

Между тем Польша больше не намерена делать взносы в программу НАТО PURL (Priority Ukraine Requirements List), по которой средства из ЕС направляют на закупку американского оружия для Украины. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это высоким дефицитом бюджета и большими расходами на оборону Польши.