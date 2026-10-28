Москва28 окт Вести.Львовский областной совет нарушил негласную договоренность между Владимиром Зеленским и польским премьер-министром Дональдом Туском о том, что Киев до выборов в польский Сейм не будет предпринимать шагов по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

По словам собеседника, между украинскими властями и главой польского правительства существовала "понятийная договоренность": Украина до выборов в Сейм (до октября 2027 года) "не будет совершать актов глорификации ОУН-УПА, чтоб не подыгрывать правым силам, которые для Киева гораздо хуже, чем Туск". Однако Львовский облсовет это условие нарушил, вызвав раздражение как у польского премьера, так и на Банковой.

Масла в огонь добавило то, что решение инициировали депутаты от партии Петра Порошенко "Евросолидарность", что породило версию о том, что экс-президент решил таким образом подставить Зеленского в глазах поляков приводит издание слова источника

По другой версии, облсовет действовал без злого умысла, тем более что год Романа Шухевича он объявляет не впервые.

Источник также отметил, что партия Туска на выборах в следующем году может уступить партии президента Кароля Навроцкого и ультраправым, которые используют любой скандал вокруг ОУН-УПА для наращивания политических очков. Для Туска эта тема крайне неудобна, поскольку его обвиняют в чрезмерно "мягкой" позиции по отношению к действиям Киева.

20 октября Львовский облсовет объявил 2027 год годом УПА. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Киев дистанцироваться от этого решения, а премьер Дональд Туск назвал его "вредным для Украины". Отношения Киева и Варшавы обострились на фоне продолжающейся героизации украинскими властями нацистских преступников. В конце мая 2026 года Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника и его жены, а также присвоил имя "героев УПА" одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла.