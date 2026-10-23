Туск получил сигнал, что Зеленский не поддержит год УПА во Львове

Туск: Зеленский не будет поддерживать год УПА во Львове Туск получил сигнал, что Зеленский не поддержит год УПА во Львове

Москва23 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил сигнал от главы киевского режима президента Украины Владимира Зеленского о годе УПА (признана экстремистской и запрещена в России), который хотят объявить во Львове. Об этом он заявил на пресс-конференции в Индии, где он находится с официальным визитом, сообщает РИА Новости.

Я получил сигнал от Зеленского, что если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он никоим образом этого не будет поддерживать. Он был очень недоволен тем, что произошло сказал Туск журналистам

Между Польшей и Украиной разгорелся очередной скандал 21 октября, когда Львовский облсовет решил объявить 2027-й годом Украинской повстанческой армии. Варшава назвала этот шаг "самоубийственной тактикой" и остановила отправку Украине военной помощи.

В 2026 году конфликт обострился, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей УПА, После этого Польша лишила его высшей государственной награды - ордена Белого Орла.