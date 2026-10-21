Москва21 октВести.Власти Польши решили приостановить отправку крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), ее главаря Романа Шухевича и деятеля ОУН (Организация украинских националистов, признана в РФ экстремистской и запрещена) Олега Ольжича. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Это решение львовских властей обострило конфликт между Варшавой и Киевом.
Депутаты Львовского облсовета умудрились провести это голосование прямо во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи. Из-за их безответственных действий сейчас поставки этого пакета приостановленыговорится в публикации
По информации журналистов, в настоящий момент Киев активно работает с Варшавой над урегулированием ситуации.
Ранее министерство иностранных дел Польши запретило въезд на территорию республики депутату Львовского областного совета Святославу Шеремету.