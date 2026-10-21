Украинскому депутату запретили въезд в Польшу из-за пропаганды УПА МИД Польши запретил въезд нардепу Украины, предложившему посвятить 2027 год УПА

Москва21 окт Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил въезд украинскому депутату Святославу Шеремету.

Решение было принято на фоне того, что Львовский областной совет объявил 2027 год посвященным УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета Шеремета написал Сикорский в соцсети X

Ранее польский депутат Европарламента Гжегож Браун лично свалил и разломал памятник пособникам Украинской повстанческой армии.