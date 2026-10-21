Москва21 октВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил въезд украинскому депутату Святославу Шеремету.
Решение было принято на фоне того, что Львовский областной совет объявил 2027 год посвященным УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета Шереметанаписал Сикорский в соцсети X
Ранее польский депутат Европарламента Гжегож Браун лично свалил и разломал памятник пособникам Украинской повстанческой армии.