В Польше возмутились решением посвятить 2027 год украинским нацистам Зайончковская-Герник раскритиковала Киев за решение посвятить следующий год УПА

Москва21 окт Вести.Решение Львовского областного совета объявить 2027-й годом Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) вызвало возмущение в Польше. Депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник написала в соцсети X, что о дружбе с Украиной не может идти и речи.

Также по ее мнению, такое решение свидетельствует об отсутствии уважения к полякам.

В этом случае нельзя говорить не только о дружбе, но и о каком-либо уважении с их стороны. А потом приедет [глава киевского режима] Владимир Зеленский, обнимет [премьер-министра Польши Дональда] Туска и вернется с очередной партией ракет для Patriot или миллиардами помощи. И мы не получим за это ничего взамен написала Зайончковская-Герник

Она добавила, что украинские власти игнорируют позицию Польши по вопросу памяти жертв Волынской резни. В заключении парламентарий призвала Варшаву пересмотреть отношения с Киевом.

Ранее польский депутат Европарламента Гжегож Браун лично разрушил памятник пособникам УПА. Изваяние находилось недалеко от польско-украинской границы, в районе села Долгобичув.