Москва22 окт Вести.Появились заявления о том, что Львовский областной совет "работает на РФ". В них утверждается, что структура "в сложный политический момент специально создает проблемы Украине". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Львовский облсовет объявил 2027-й годом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). В Офисе президента Украины их раскритиковали за "непонимание международной обстановки". Так, замглавы ведомства Ирина Верещук указала, что подобный шаг создает напряжение в отношениях с союзником страны – Польшей.

Решение Львовского областного совета - это безумно интересная история. … На них налетела замглавы Офиса [президента Украины] Верещук и раскритиковала. Тут я впал в ступор и не понял: что такого сделал Львовский областной совет в этой чудо-стране, в которой сам президент [Владимир Зеленский] героизирует ОУН-УПА [организации признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ), создает пантеоны героев, каждый день переименовывают улицы и празднует разные мероприятия, связанные с ОУН-УПА? Львовский облсовет в рамках политики, которую проводит Офис президента, принял соответствующее решение. В чем проблема?. … И вы не поверите! Вы знаете, в чем обвинили Львовский областной совет? Оказывается, Львовский областной совет работает на Россию. ... Там сидят одни агенты Кремля! поделился Килинкаров

В Польше возмутились решением посвятить 2027 год украинским нацистам. Ранее въезд в страну запретили нардепу Святославу Шеремету, выступившему с этой инициативой.