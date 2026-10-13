В Польше считают, что РФ "проспонсировала" присвоение ССО ВСУ "героев УПА" Гигин: в Польше считают, что за присвоением ССО ВСУ "героев УПА" стоит РФ

Москва13 окт Вести.Разногласия между Польшей и Украиной начались после того, как элитному подразделению ВСУ было присвоено наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). После того как Киев направил Варшаве компромиссный план, активизировались обсуждения того, кто подтолкнул украинское руководство к спорному шагу. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Прошла вот ситуация с Волынской резней, когда польско-украинский кризис достиг невероятного накала. Выдохнули, и теперь в Польше активно обсуждают тему, кто за этим стоял? Россия. Это же Россия проспонсировала поведение Зеленского неправильное! Как Россия это спонсировала, вообще понять не могу. И то, что в Польше это вызвало соответствующую реакцию. За всем стоит Россия? Просто идет невероятная волна по своему накалу сказал Гигин

Два нападения на польские школы остаются главными темами обсуждения в польских соцсетях. За попытку обвинить Россию в череде нападений председателя крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского высмеяли интернет-пользователи.