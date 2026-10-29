Москва29 октВести.Ситуация с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима, за время конфликта страна стала более русскоязычной. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ситуация складывается совсем не в их пользу. За более чем 12 лет насильственной украинизации они получили ровно обратный результат. Потому что я считаю, что сейчас Украина стала более русскоязычной страной, чем была до этого конфликта. Почему так произошло? Потому что огромное количество носителей украинского языка выехали за пределы Украиныобъяснил бывший депутат
По его словам, те же самые чиновники, которые отчаянно пытаются запретить все русское, приходя домой, сами говорят по-русски.
Они, выступая в средствах массовой информации, говорят по-украински. Возвращаясь домой в быту, общаются на русском языке, переписку ведут на русском языке, но когда включаются камеры, они все становятся украинскими патриотамисказал Килинкаров
Ранее украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что на Украине могут законодательно запретить русскоязычный культурный продукт.