Экс-нардеп Килинкаров: Украина стала более русскоязычной, чем была до конфликта

Килинкаров: ситуация с русским языком на Украине складывается не в пользу Киева Экс-нардеп Килинкаров: Украина стала более русскоязычной, чем была до конфликта

Москва29 окт Вести.Ситуация с русским языком на Украине складывается не в пользу киевского режима, за время конфликта страна стала более русскоязычной. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Ситуация складывается совсем не в их пользу. За более чем 12 лет насильственной украинизации они получили ровно обратный результат. Потому что я считаю, что сейчас Украина стала более русскоязычной страной, чем была до этого конфликта. Почему так произошло? Потому что огромное количество носителей украинского языка выехали за пределы Украины объяснил бывший депутат

По его словам, те же самые чиновники, которые отчаянно пытаются запретить все русское, приходя домой, сами говорят по-русски.

Они, выступая в средствах массовой информации, говорят по-украински. Возвращаясь домой в быту, общаются на русском языке, переписку ведут на русском языке, но когда включаются камеры, они все становятся украинскими патриотами сказал Килинкаров

Ранее украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что на Украине могут законодательно запретить русскоязычный культурный продукт.