Москва29 окт Вести.На Украине могут законодательно запретить русскоязычный культурный продукт. Об этом сообщила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская.

Я также рассчитываю на изменения в законе о культуре, в частности, в статье 15, которые запретят русскоязычную культурную продукцию​​​. Речь идет и о русскоязычных музыкальных произведениях, которые украинские граждане, к сожалению, до сих пор слушают в общественных местах, а иногда и исполняют сами сказала она в интервью украинскому телеканалу Hromadske

Омбудсмен сообщила, что изменения уже одобрила рабочая группа. В нее вошли депутаты комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Поправки, по словам Ивановской, уже переданы на рассмотрение в Верховную раду.